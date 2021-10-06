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انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

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انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون
أكد أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى عبر صدور أدوات تشريعية

انعقاد الاجتماع

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعها الثاني والعشرين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين "دولة الرئاسة" غانم بن فضل البوعينين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الأهمية على صعيد متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، ومن أبرز تلك الموضوعات سبل تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدالة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.

واطلعت على تقرير المتابعة الذي قامت بإعداده الأمانة العامة بشأن تنفيذ دول مجلس التعاون لقرارات المجلس الأعلى من خلال إصدار الأدوات التشريعية والقانونية الدالة على التنفيذ.

وأكدت اللجنة في الاجتماع أهمية أن تقوم دول مجلس التعاون والأمانة العامة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، من خلال صدور أدوات تشريعية ووطنية لتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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