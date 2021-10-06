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وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:36 صباحاً
الانتهاء من المرحلة الأولى لترميم الأعمدة بصالة معابد الكرنك
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
محافظ قنا يشهد تحية العلم بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
الجيزة تعلن عن فرص عمل بإحدي شركات الأمن
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
أول تعليق من البرلمان على قرار عودة الجماهير للملاعب
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
رئيس لجنة الحكام: «الڤار ليس ملاك عشان أقيم حكامي عليه»
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
اكتمال القوة الضاربة للزمالك في كينيا اليوم بعد انضمام الدوليين
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
أشرف صبحي يشهد المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:35 صباحاً
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:27 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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