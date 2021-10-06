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محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية

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محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استمرار حملة التطعيم ضد المستجد بالمؤسسات الحكومية بواسطة الفرق الطبية المتحركة، وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تطعيم كافة العاملين في المؤسسات الحكومية، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين وتغطية الجهات الحكومية بشكل كامل.

وأكد المحافظ أن حملة التطعيم انطلقت صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد، ومرورا بعدد من الأحياء وذلك حتى يتم تطعيم كافة العاملين داخل الديوان والأحياء، ومنع دخول من لم يحصل على اللقاح داخل المؤسسات الحكومية حرصا على السلامة العامة، وللحد من تداعيات المرحلة الرابعة من الفيروس المستجد، مناشدا كافة المواطنين سرعة تلقى تطعيم فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع أجهزة الدولة للمرور من هذه المرحلة بسلام.

المصرى اليوم

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