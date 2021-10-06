تحظى حساباته بـ50 ألف متابع.. الكلب «بوجي» يدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر

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نجح في لفت الأنظار بفرائه البني المائل للون الذهبي، وعينيه الداكنتين وأذنيه المتدليتين، أصبح تجول الكلب الضال بوجي من المشاهد المعتادة في الحافلات وقطارات المترو في مدينة استطنبول التركية، حيث يستمتع برحلات طويلة في وسائل النقل العام تمتد إلى 30 كيلومترا خلال أيام الأسبوع.

وأكد مسؤولو بلدية إسطنبول، الذين يسجلون رحلات الكلب من خلال شريحة إلكترونية، إنه يمر على 29 محطة مترو يوميا على الأقل، بل تم تعقبه في البحر أيضا حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع في جزر الأمراء قبالة ساحل المدينة.

في حين قالت أيلين إيرول من مترو إسطنبول: «لاحظنا وجود كلب يستخدم المترو والقطارات ويعرف إلى أين يذهب ويعرف من أين يخرج، يبدو الأمر كما لو كان لديه هدف».

وتظهر البيانات التي تم جمعها من جهاز التتبع الخاص به أن خطوط الترام التاريخية هي المفضلة لدى «بوجي» لكنه أيضا من ركاب المترو الدائمين، وفقا لتقرير وكالة رويترز اليوم، والذي نقل عن «إيرول» إن الكلب يحترم قواعد النقل العام وينتظر نزول الركاب قبل أن يقفز في القطار.

ويستمتع بالركوب في الجزء الأوسط من عربة مترو الأنفاق- أو بوجي باللغة التركية- ومن هنا جاء الاسم الذي أطلقه عليه المسؤولون.

وقالت إيرول إنه أدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر في المدينة، وينشر سكان إسطنبول صورا له على وسائل التواصل الاجتماعي ويتابع حساباته الخاصة أكثر من 50 ألف متابع.

يذكر أن الكلب بوجي هو النسخة التركية من الكلب الفلبيني الذي يحمل الاسم ذاته، ولكن هذا الأخير تميز بسترته الرياضية السوداء، ونظاراته الشمسية العاكسة، والخوذة البرتقالية المخصصة حتى تتمكن أذنيه من الظهور، حيث عتاد هذا الكلب ركوب الدراجات النارية يوميا مع مالكه جيلبرت ديلوس رييس.

قال رييس الذي يملك متجرا للدراجات النارية، في مقاطعة كافيت خارج العاصمة مانيلا: «أول شيء علمته عندما كان يبلغ من العمر أربعة أشهر هو كيفية ركوب دراجة نارية. سأحمله كلما ركبت».

وأصبح بوجي «الفلبيني» أحد المشاهير في الحي، وشارك في العديد من الرحلات البرية الجبلية والشاطئي، كما تحول إلى علامة تجارية، حيث يساعد على جذب العملاء المتحمسين لالتقاط الصور معه إلى متجر صاحبه.