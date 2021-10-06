صندوق مكافحة الإدمان ومحافظ الغربية يطلقان حملة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ برامج توعية عن أضرار المخدرات، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورشة عمل مع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لبحث أوجه التعاون بين الصندوق والمحافظة في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان بحضور وكلاء الوزارات المعنية وممثلي كل من جامعة طنطا ومؤسسة «حياة كريمة» وممثلي المصانع الكبرى بالمحافظة.‪ ‬

‪ ‬

‪ونقل «عثمان» خلال الاجتماع تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمحافظ الغربية، مؤكدا حرص وزارة التضامن على التعاون من أجل تنفيذ برامج توعوية وكذلك توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، كما تم الاتفاق على تنفيذ الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خطة بالتعاون مع محافظة الغربية لإطلاق حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطى المخدرات بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الغربية وعددها 54 قرية و88 تابع «نجوع وعزب» بمركز ومدينة زفتي، كذلك ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأيضا انشطة رياضية للشباب، وكذلك التعرف على آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» ،حيث سيتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا وفى سرية تامة .‬

‪ ‬

‪كما سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية داخل جامعة طنطا وإعداد معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية، كما سيتم أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة باستهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد، والتركيز على المدارس الفنية والتكنولوجية ،كذلك تنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب بأساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والشباب باستهداف 150 مركز شباب ونادى اجتماعي ورياضي سنويا ،كذلك توحيد عدد 6 خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد المحافظة ودروس كنائسية من أجل التوعية بمخاطر الإدمان كذلك تنظيم ورش عمل للفتيات والسيدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل التوعية بأليات الاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .‬

كما تم الاتفاق على تنفيذ حملة «‪Outdor” ‬» على مستوى المحافظة تحمل رسائل توعوية للمواطنين وتحفيزهم للعلاج من خلال الخط الساخن كذلك استمرار تنفيذ حملات الكشف المبكر على العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة ،وأشاد المحافظ ببرامج التوعية والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعىُ لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،مشيرا إلى تقديم كل الدعم لبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة التعاطي والتبصير بخطورة الإدمان.