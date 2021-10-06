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الإعدام شنقًا لموظف قتل زوجته لطلبها أموالًا لشراء متطلبات المنزل (تفاصيل صادمة)

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الإعدام شنقًا لموظف قتل زوجته لطلبها أموالًا لشراء متطلبات المنزل (تفاصيل صادمة) الإعدام شنقًا لموظف قتل زوجته لطلبها أموالًا لشراء متطلبات المنزل (تفاصيل صادمة)

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته وإشعال النيران فيها بسبب خلافات مالية بينهما بالظاهر.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت التحقيقات عن وقوع مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها بسبب طلبها بعض الأموال لشراء متطلبات المنزل، فتطورت المشادة إلى مشاجرة واعتدى عليها بالضرب فظلت تصرخ فكتم أنفاسها بيده واستل سكينا وسدد لها طعنة في عنقها وفارقت الحياة، وأحضر مادة قابلة للاشتعال وسكبها عليها وأشعل النيران فيها وأشعل محابس الغاز لإخفاء جريمته.

المصرى اليوم

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