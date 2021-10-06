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سوبر جلوب .. يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

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سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة سوبر جلوب .. يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة برشلونة الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة للأندية «سوبر جلوب» والمقامة حاليا في المملكة العربية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وكشف خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج البعثة اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تتناول البعثة وجبة الإفطار، وبعدها سيعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوليفر روي محاضرة فنية لشرح طريقة اللعب ومهام كل لاعب في المباراة، ثم بعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل أن يتناول الفريق وجبة غداء خفيفة والذهاب للصالة قبل اللقاء بساعة.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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