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ترتيب مجموعة منتخب قبل مواجهتي ليبيا

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ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهتي ليبيا ترتيب مجموعة منتخب قبل مواجهتي ليبيا

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يستعد منتخب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وتلعب مصر مع ليبيا يوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة في تصفيات قارة إفريقيا (المرحلة الأولى) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وعقب هذه المباراة يتوجه المنتخب المصري إلى ليبيا لمواجهة نظيره الليبي في مباراة الجولة الرابعة على أرض ملعب الأخير في بنغازي.

ويقود منتخب مصر في مباراة ليبيا المقبلة جهازا فنيا جديدا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المسؤولية عقب إقالة حسام البدري من تدريب منتخب الفراعنة بعد التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية.

ويحتل منتخب مصر حالياً المركز الثاني في المجموعة السادسة، ونتعرف على ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر وليبيا.

1- ليبيا (6 نقاط).

2- مصر (4 نقاط).

3- الجابون (نقطة).

4- أنجولا (0).

المصرى اليوم

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