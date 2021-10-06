★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستأنف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بمرحلة الإياب للدور قبل النهائي للدرجة الأولى سيدات والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بالصالة نفسها.

وكان الفريق قد خسر مباراة الذهاب أمام البنك الاهلي، بنتيجة ٧٥/٧٤ مساء الثلاثاء ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة مصطفى هدهود جلسه فنيه مساء اليوم الأربعاء، لتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وشرح بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من: مصطفى هدهود المدير الفني، ياسر عبدالعاطي مساعد، هبة أحمد حسنين إداري، إنجي هلال علاج طبيعي.