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سيدات سلة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

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سيدات سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي سيدات سلة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإياب أمام البنك الأهلي

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يستأنف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي ، تدريباته اليوم الأربعاء بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بمرحلة الإياب للدور قبل النهائي للدرجة الأولى سيدات والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بالصالة نفسها.

وكان الفريق قد خسر مباراة الذهاب أمام البنك الاهلي، بنتيجة ٧٥/٧٤ مساء الثلاثاء ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة مصطفى هدهود جلسه فنيه مساء اليوم الأربعاء، لتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وشرح بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من: مصطفى هدهود المدير الفني، ياسر عبدالعاطي مساعد، هبة أحمد حسنين إداري، إنجي هلال علاج طبيعي.

المصرى اليوم

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