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زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

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زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم زمالك 2006 يواصل استعداداته لمواجهة هويدي الفيوم

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يواصل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي مواليد 2006 استعداداته في المعسكر المغلق بالسادس من أكتوبر، استعدادا لمواجهة هويدي الفيوم يوم الجمعة القادم في إطار الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للناشئين.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر غدا الخميس، على أن يسافر الفريق بعدها للفيوم لمواجهة فريق هويدي الفيوم على ملعب مدينة ديمو.

من جانبة أكد محمد عمر النور مدرب الفريق أن المعسكر الحالي سيتم خلاله التركيز على الجوانب الخططية الخاصة بطريقة اللعب، بالإضافة لبعض الأمور الفنية الأخرى استعدادا للمواجهة الأولى أمام هويدي الفيوم، مضيفا أن التدريبات ستكون على فترة واحدة خلال اليومين وهما الأربعاء والخميس، ومن ثم سيتوجه الفريق للفيوم استعدادا للمواجهة.

واختتم أن الفريق لدية هدف وهو الفوز فقط لا غير في كافة المباريات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2006 من محمد عمر النور مدربا، عصام هلال مدرب مساعد، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، خالد عمران إداري الفريق، ماهر محمد على أخصائي علاج طبيعي، يوسف سيد رمضان مهمات.

المصرى اليوم

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