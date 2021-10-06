السينما المصرية وتوثيق انتصارات أكتوبر: محاولات جيدة لم تكشف كل البطولات

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يحتفل المصريون اليوم بالذكرى 48 على انتصار الجيش المصري على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة، تلك المعركة الخالدة، التي استطاع فيها الجنود المصريين من استعادة أرض سيناء الغالية، وقدم فيها كل فصائل الشعب المصري تضحيات غالية، وبطولات يفخر بها المصريون على مر العصور.

ورغم أهمية الحدث، وقدسيته بالنسبة للمصريين، لم توثق السينما المصرية هذه الانتصارات بالشكل المناسب، ولم تبرزها في الأعمال القليلة التي ناقشت هذه المعركة المقدسة.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن ما قدمته السينما المصرية من أعمال تناقش حرب أكتوبر لا يليق أبداً بهذا الحدث العظيم، فعدد الأعمال التي تحدثت عن هذه المعركة قليل للغاية، فضلاً عن أنها روايات مؤلفة، وليس توثيقاً لبطولات حقيقية جسدها الأبطال الحقيقيون لحرب أكتوبر، رغم أن القصص الحقيقية أعظم بكثير من تلك الروايات التي قدمت.

وأضافت خير الله: «حينما أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أتفاجأ بمنشورات تروي أحداثا وبطولات حقيقية عظيمة قدمها الجنود الذين شاركوا في الحرب تمثل مادة فنية قوية جديرة بتقديمها للجمهور، لا سيما أنه من حق أبناء وأحفاد هؤلاء الأبطال الذين قدموا هذه التضحيات أن يوثقوا هذه الأحداث ليزدادو فخراً بذويهم».

وأشارت أنه من الضروري إنتاج أعمال كثيرة تتحدث عن بطولات الجيش المصري، سواء في أكتوبر أو غيرها من المعارك، مشيرة إلى أن أمريكا تنتج أعمالاً كثيرة تتحدث عن جيشها وتصفه بأنه من أقوى الجيوش، حتى وإن كانت الأحداث التي تقدمها قديمة، وذلك لخلق صورة ذهنية لدى العالم بقوة جيش أمريكا الذي لا يقهر، مشيرة أن اليابان والصين والعديد من الدول تسير على هذا النسق.

وأوضحت أنها لا تلقي اللوم على شركات الإنتاج، فهذه الأعمال تحتاج إلى ميزانية ضخمة لإنتاجها، ولن يغامر أي منتج في إنتاج عمل بهذه الميزانية ولا يضمن استعادته لهذه الأموال، مشيرة إلى أنه واجب على الدولة التدخل، مثلما تدخلت وأنتجت «الممر» الذي يعد أهم عمل وثق أحداث حرب أكتوبر.

واكد الكاتب الصحفي والناقد الفني سمير الجمل في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن ما قدم من قصص بالأعمال التي تحدثت عن نصر أكتوبر لا يمثل 5% من حجم البطولا التي قدمها المصريون في حرب أكتوبر، فكل عمل من الأعمال التي قدمت يناقش قصة واحدة من آلاف القصص والحكايات، ففيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» ناقش العلاقة بين الجيش والشعب في هذه الفترة وتكاتف الجميع من أجل استرداد ارض سيناء الغالية.

وأشار الجمل إلى أن المخرجين والكتاب الكبار لديهم العديد من الأعمال التي تتحدث عن كواليس وحكايات لم يعلمها الكثيرون عن أكتوبر، ولكن لا أحد يلتفت إليهم، فهو لديه عمل يتحدث عن أكتوبر، والمخرج على عبدالخالق لديه 5 أعمال، مضيفاً أن المنتجين اصبحوا يلهثون تجاه الأفلام الرومانسية والأكشن وغيرها، رغم أن الاعمال الوطنية لها جمهور عريض، والدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه فيلم «الممر».

وأضاف أن الدولة يجب أن تتدخل وتقدم العديد من الأعمال، وإن كانت قد تدخلت مؤخرا من خلال عمل يعرض في الموسم الرمضاني كل عام، ولكن هذا ليس كافيا، فهذه الأعمال تعد دستورا للوطنية، وهي لازمة لزيادة الوعي عند المصريين، فالرئيس يتحدث كل يوم عن معركة الوعي، والفن هو السبيل الوحيد لنشر الوعي الصحيح عند الشعب.

أما الناقد رامي المتولي فرأى أن هناك أعمال استطاعت توثيق الحدث بشكل درامي، مشيراً إلى أن أبرز هذه الأعمال فيلمي «أبناء الصمت، الرصاصة لا تزال في جيبي»، موضحاً أن هذين العملان كانا بمثابة مرجعية للجمهور في هذه الفترة، واستطاعوا تقديم صورة شبه حقيقية عن الأحداث التي وقعت في هذه الفترة، مثل معركة أكتوبر وانتصار الجيش المصري.

وأضاف المتولي لـ «المصري اليوم»، أن فيلمي «أغنية على الممر، الممر» سلطا الضوء على حرب الاستنزاف، وهي حرب رئيسية تمهيدا لحرب أكتوبر، مشيراً إلى أن هذه الأعمال نقلت صورة واقعية عن الأحداث، وهي أعمال فنية جيدة.

وأشار رامي المتولي أن باقي الأعمال تقريبا ناقش حرب كتوبر كقالب درامي، أكثر من كونه حدث تاريخي هام، وكان معظمها أعمالا رومانسية، مثل بدور، فكل التركيز كان على العلاقة العاطفية لا على حرب أكتوبر، موضحا أن فيلم «العمر لحظة» أفضل الاعمال التي تحدثت عن حرب أكتوبر بشكل درامي.