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استقبل السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج، صباح الأربعاء، ريموند كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمشروعات الطاقة والبنية التحتية، حيثُ تم استعراض خطط الشركة النرويجية لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المُقبلة، بعد تجربتها الناجحة كأكبر مستثمر في مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية في أسوان الذي بدأ عام 2017.

وتناولت اللقاء خطط الشركة للتوسُّع في مشروعات الطاقة الشمسية لخدمة مشروعات تحلية المياه في مصر، والتى تستهدف تحلية 3،7 مليون متر مكعب يومياً من المياه في عدّة مُحافظات.

من جانبه، أكد السفير عمرو رمضان على أن السفارة المصرية بالنرويج لا تدخر جهدًا لدعم نشاط الشركة في مصر، وغيرها من المُستثمرين النرويجيين الجادين في مجالات الاستزراع السمكي والبترول والغاز، ومُختلف المجالات الاقتصادية الأخرى التي تخدم توجّهات الحكومة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، اتساقًا مع جهود الرئيس عبدالفتاح في هذا الشأن.