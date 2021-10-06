أول تحرك برلماني لحماية المباني المصرية ذات القيمة بسجلات الآثار

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تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، باقتراح إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بشأن ضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حال رغبتها شطب أي أثر من سجلات الأثار لفقده أي من مقومات تسجيله كأثر.

حيث أوضحت «حلاوه» في اقتراحها بأنه في ظل اللغط السائد الفترة الاخيرة بخصوص الآثار والمحافظة عليها، من الاهمية وعند شطب أي اثر لاي سبب قانوني ضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمعاينة بمعرفة لجان حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة الواقع في نطاقها المبنى أو المنشأ.

و ذلك لتحديد ما إذا كان هذا المبني أو المنشأ أو الموقع ينطبق عليه معايير تسجيل المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه.

وأكملت عضو مجلس النواب في حالة إنطباق معايير التسجيل، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتسجيل طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته والمحافظة عليه. وذلك للحفاظ على تراث مصر وعلى الطرز المعمارية المتميزة وعلى القيمة التاريخية.