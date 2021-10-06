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بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا بمدينة العلمين

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بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا بمدينة العلمين

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وقع محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا ، الأربعاء، عقد إيجار مقر إداري بمشروع مـجمع خدمات صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبدالرحمن، محافظة مطروح.

وأكد «عشماوي» أن صندوق تحيا مصر يقوم بمعاونة أجهزة الدولة في مختلف المجالات من خلال عدة محاور لدفع عجلة التنمية بالدولة، ويعمل على تطوير ورفع كفاءة قرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، حيث قام بإنشاء مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بالقرية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة للمقيمين والمترددين على القرية، موضحًا أن هذا الاتفاق يعد جزءًا من خطة البنك التوسعية التي تقوم على زيادة عدد الفروع وتجديد الفروع القائمة، وذلك في إطار استراتيجية ليصبح أقرب لعملائه وليقدم دائمًا لهم تجربة مصرفية متميزة لتوفير الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف «عشماوي» أن المقر الجديد سيكون بالمبنى الاجتماعي بالمشروع بمساحة وقدرها 700 م2 بما يضمن تسهيل وتقديم الخدمات البنكية لسكان مدينة العلمين والمناطق المحيطة، وبما يتفق مع نهج الدولة في إتاحة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك تقرر أن يراعى أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف لفرع البنك من المقيمين بمحافظة مطروح للقضاء على البطالة وتيسير سير العمل.

جدير بالذكر أن البنك سبق وقام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال قرض مستورة الذي يمنحه البنك للسيدات بتمويل من الصندوق، ويعتبر قرض «مستورة» أحد المحاور التي ينفذها البنك في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للسيدات من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في تمويل صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء».

المصرى اليوم

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