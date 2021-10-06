محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

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وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء محمد حسان، مدير أمن المنيا، الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ا.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء.

قرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقًا لرفعته وصونا لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مقدما خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم على أرض محافظة المنيا توكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة المجالات.

وضع اكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالمنيا

وضع اكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالمنيا