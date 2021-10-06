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زار سفير الدنمارك في مصر، سفيند أولينج برفقة زوجته، المقر البطريركي لبطريركية الأقباط الروم في الإسكندرية، الأربعاء وكان في استقباله البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس.

وذكرت البطريركية في بيان لها أنه أثناء لقائهما أشار البابا إلى وجود البطريركية القديمة في القارة الأفريقية على نطاق واسع، مع الإشارة بشكل خاص إلى العمل الإرسالي والاجتماعي الهائل الذي تقوم به مطرانيات وأسقفيات البطريركية في البلدان الأفريقية.

كما أكد البطريرك خلال نقاشهما الطويل والودي أن بطريركية الإسكندرية هي نواة دينية وثقافية في منطقة مصر وشرق المتوسط ​​وتساهم دائمًا في التعايش السلمي والوئام بين الشعوب.

من جانبه، شكر سفير الدنمارك البطريرك ثيودوروس على الترحيب الحار، وأكد له أن سفارة بلاده في مصر وهو شخصياً تدعمان العمل المتنوع لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.

سفير الدنمارك وحرمه يزوران "بطريركية الإسكندرية للروم" (صور)