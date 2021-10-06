6 قرارات من الداخلية بشان الرقم القومي و«الفيش».. الأسعار والخطوات والأ وراق المطلوبة

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أصدرت وزارة الداخلية 5 قرارات لتسهيل على المواطنين في لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي وصحيفة الحالة الجنائية في مقدمتها افتتاح مكاتب جديدة في القاهرة والمحافظات لسجل المدني.

كما قررات الداخلية تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتب السجل إلى الساعة 9 مساء، مع ارسال وفد من الوزارة لاستخراج البطاقات الشخصية بقرى محافظات الوجة البحري، وقررت أيضا الداخلية استمرار العمل في عدد من السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع متضمناً الجمعة، بالإضافة إلى قرارات تم تطبيقها في السجل المدني بشأن أسعار استمارة البطاقةوإجراءات استخراجها.

- الدخول هنـــا عبر موقع وزارة الداخلية

- الدخول إلى حساب المتقدم الشخصي أو تسجيل حساب جديد.

- الضغط على كلمة الأدلة الجنائية، ثم اختيار صحيفة الجنائية المميكنة.

قالت وزارة الداخلية ان استخراج الفيش والتشبيه المميكنة يشترط أن يكون مقدم الطلب سبق وأن استخرج بطاقة رقم قومي أو صحيفة الحالة الجنائية وأُخذت منه بصماته.

- نموذج الصحيفة العادية سعرها 29 جنيهًا.

- نموذج الصحيفة العاجلة سعرها 34 جنيهًا.

- نموذج صحيفة المميكنة سعرها 49 جنيهًا.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 16 سنة.

- أن يكون المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي مسجلا في السجل المدني وله بيانات.

- استمارة البطاقة من السجل المدني.

- اثبات تحقيق شخصية من خلال جواز سفر أو بطاقة شخصية.

- اعتماد مهنة المطلوبة من النقابة المختصة.

- صورة من المؤهل الدراسي للمتقدم، مع الاطلاع على الأصل حال عدم وجود عمل.

- تغيير محل الإقامة يشترط بان يكون عقد البيع أو الايجار موثق في الشهر العقاري، أو احضار إيصال مرافق.

- تقديم وثيقة الزواج للزوجات فقط.