بسبب الخلاف على الميراث.. عامل ينهي حياة عمه بطعنة في صدره بسوهاج

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أنهى عامل حياة عمه بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج، قالت التحقيقات إن المتهم طعن الضحية بمطواة في صدره فأحدث به إصابات أودت بحياته، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ميراث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ بوصول جمال. خ. م «37 سنة- سائق» ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً بجرحين طعنيين في الصدر من الناحيتين اليمنى واليسرى، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، واتهم شقيقه مرعي. خ. م «48 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، نجل شقيقه المدعو حمادة. ز. خ «19 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

وقد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دارالسلام من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.