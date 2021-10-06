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المصري يواجه البنك الأهلي وديًا

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المصري يواجه البنك الأهلي وديًا المصري يواجه البنك الأهلي وديًا

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أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع فريق البنك الأهلي على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين، عصر غدا الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ويختتم المصري سلسلة مبارياته الودية بمعسكره التدريبي ببرج العرب بملاقاة نظيره سموحة بملعبه عصر بعد غدٍ الجمعة.

ويستعد المصري لخوض مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي المقرر لها 16 اكتوبر الجاري، في أوغندا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ومن المقرر أن يسافر الفريق البورسعيدي إلى أوغندا يوم 12 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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