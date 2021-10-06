أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين

★ ★ ★ ★ ★

خلال تفقده المشاريع التنموية بالقطيف

تفقّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في محافظة القطيف.

وشملت زيارة المهندس "الجبير" جزيرة الأسماك في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف، والتي تقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتُعد أكبر أسواق المملكة المطلة على الخليج، وتتكون من «سوق السمك، وساحة حراج الجملة، وعدد من المواقع الاستثمارية، من ضمنها فندق، ومصنع للثلج، ومطاعم على البحر، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، حيث تمثل مقصداً للتجار والمتعاملين بالأسماك، ومعلماً سياحياً في محافظة القطيف.

وكشف أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم انتقال سوق الأسماك وحراج الجملة المؤقت لجزيرة الأسماك في غضون الشهرين المقبلين، مشدداً على استمرار تكثيف أعمال الرقابة والإصحاح البيئي في سوق الأسماك المؤقت لحين الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة.

وأكد "الجبير" أن مشروع جزيرة الأسماك بحكم حجمه وموقعه الاستراتيجي سيخدم شريحة كبيرة من سكان القطيف بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام، وكذلك منطقة الخليج، ويعد أحد المعالم الحضارية والتنموية في المنطقة.