وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات

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تفاعلاً مع الحملة الوطنية بعنوان "حياتك أغلى لا تهدرها بالمخدرات"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة الخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها المتعدية وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروّجيها ومستعمليها.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم لعموم فروع الوزارة بالمناطق للتوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها المتعدية، في إطار مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية بالحملة الوطنية التي انطلقت تحت شعار "حياتك أغلى لا تهدرها بالمخدرات".

كما نص التوجيه التأكيد على تضمين الخطب الإشادة بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك، الذين يعملون على حماية المجتمع من آفة المخدرات، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة والحفظ.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.