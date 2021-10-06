«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت محافظة المنيا تدريب تعزيز الحريات الدينية (نبذ العنف والتسامح وقبول الآخر) المقام بمدرسة العهد الجديد الخاصة، بإدارة سمالوط التعليمية، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية، بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ومشاركة الدكتور نور هنري نور دوس، كبير أخصائيين بالتخطيط والمشروعات بديوان عام الوزارة وعضو اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

والدكتور عبدالله ابراهيم حنا المحاضر والمنسق العام لتدريب الحريات الدينية والمنسق العام لبعض مؤسسات المجتمع المدني ومسئول ملف التربية المسيحية، الأستاذ حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية، المهندس نيفين ناجى عبدالملك مدير المدرسة.

وأوضح وكيل وزارة تعليم المنيا، ان فكره تدريب تعزيز الحريات الدينية تأتى إدراكاً لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية، ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية يتبنون الخطاب المعتدل ونبذ الكراهية.

ولفت وكيل الوزارة، ان كتاب العهدة العمرية وهي كتاب كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638 للميلاد، أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم.

وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ (القدس )، واختتم الرشيدي حديثه قائلا أن المصريين منذ العصر الفرعوني، مرورا بالعصر القبطي والعصر الإسلامي، كتلة واحدة ونسيج واحد.

وفى ختام الزيارة زار المهندس محمد الرشيدي، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ورئيس مجلس إدارة مدارس العهد الجديد، وقدم الرشيدى شهادات شكر وتقدير لكل المساهمين في هذا العمل.