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موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

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موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

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يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره فريق بيروت اللبناني ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة.

وتأتي المباراة بين الأهلي وفريق بيروت ضمن الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الاتحاد السكندري، ويسعى «رجال سلة الأهلي» للفوز بها ومواصلة عروضه القوية بعدما حقق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة .

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

المصرى اليوم

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