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الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر

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الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة سيادة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الذكرى الـ«48» لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان الأهلي قد وجه من قبل التحية والتهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح بزكرى انتصارات أكتوبر الملحمة التي ستظل خالدة في التاريخ المصري والعالمي.

ولعب الأهلي ونجومه ورموزه الراحلين دوراً كبيراً خلال حرب أكتوبر وكان عدد من لاعبيه من أبطال الجيش المصري.

وجاء نص تهنئة النادي الأهلي لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، كالتالي:

محمد زكي

المصرى اليوم

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