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السجن 3سنوات لمتهم في إعادة محاكمته ب«أحداث عنف العياط»

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السجن 3سنوات لمتهم في إعادة محاكمته ب«أحداث عنف العياط» السجن 3سنوات لمتهم في إعادة محاكمته ب«أحداث عنف العياط»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء ،بمعاقبة متهم بالسجن 3سنوات في إعادة محاكمته بأحداث عنف العياط.

كانت النيابة أحالت المتهم ضمن آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 نوفمبر 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرّضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائى» أثناء مباشرتهم عملهم بمنع التظاهرات وقطع الطريق، إضافة إلى اشتراكهم مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.

المصرى اليوم

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