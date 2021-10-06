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الداخلية تكشف ملابسات سير «توك توك» عكس الاتجاه واصطدامه بـ سيدة

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير «توك توك» عكس الاتجاه واصطدامه بـ سيدة الداخلية تكشف ملابسات سير «توك توك» عكس الاتجاه واصطدامه بـ سيدة

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لقائد مركبة «توك توك»، حال سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية واصطدامه بإحدى السيدات.

وقالت الوزارة، إنه في إطار جهود أجهزة «الداخلية» لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع «فيس بوك»، متضمنًا سير إحدى مركبات «التوك توك» عكس الاتجاه بطريق (الإسكندرية- مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واصطدامه بإحدى السيدات وفر هاربًا، بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 سبتمر الماضي.

وأضافت: تبينّ أنه حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهم سير إحدى مركبات «التوك توك»، دون لوحات معدنية عكس الاتجاه واصطدامه بإحدى السيدات حال سيرها بالطريق، وقد أمكن ضبط المركبة وقائدها وتبين أنه دون عمل، له معلومات جنائية، كما تم نقل السيدة إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، لإصابتها بكدمات متفرقه واشتباه في كسر باليد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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