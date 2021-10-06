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قال المنتج محمد الشاعر، المسؤول عن الأعمال الفنية للمطرب مروان بابلو، إن الأخير لم يستقبل مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد، في الحفل الأخير الذي تسبب من خلاله «شب» في منع «بابلو» من الغناء، بعد تغييره كلمات ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك قد بسطت يدي» إلى «مروان إني ببابك»، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة رغم اعتذار الرابر الفلسطيني، وتأكيده أن «بابلو» ليس له علاقة بالأمر.

أضاف المنتج محمد الشاعر، في تصريحات تليفزيونية لـ«et بالعربي»، المُذاع على فضائية mbc، أن فقرة مروان بابلو في الحفل الأخير، منفصلة تمامًا عن فقرة شب جديد، الذي صعد إلى المسرح وقدم فقرته قبل «بابلو»، ومن ثم كل فنان مسؤول عن تصرفاته في الفقرة الخاصة به فقط.

وتابع: «نحن نحترم قرارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن الخضة الحقيقية الهجوم الذي طال مروان بابلو من قِبل البعض عن طريق السوشيال ميديا، بالرغم من أن الموضوع برمته غير حقيقي، والفيديوهات موجودة ودليل على أن بابلو ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما حدث من الأساس، وشب جديد وضح ذلك على حسابه بموقع انستجرام واعتذر عما بدر منه».

وعن أول تحرك لمروان بابلو بعد أزمة «مولاي إني ببابك»، قال «الشاعر»: «بدأنا نتواصل مع نقابة الموسيقيين، وهناك تفهم بأن الأزمة ليس لها علاقة بمروان بابلو، ولم يقل ذلك بعكس ما تم تداوله على السوشيال ميديا».

قرر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منع استخراج أى تصاريح غناء للمؤدى مروان بابلو باعتباره أحد مؤدى الراب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد مجلس نقابة الموسيقيين بالإجماع، فى اجتماع دورى، مُنذ أيام، إيقاف «بابلو» مع إخطار جميع الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار .

وأرجعت النقابة سبب قرار المنع من الغناء إلى: «تناول مروان بابلو، فى إحدى حفلاته، ابتهالا دينيا معروفا، ويحمل معانى روحانية وقيما سامية لدى المصريين، حيث استهان بهذا الدعاء بشكل مبتذل وأفرغه من محتواه الأخلاقى وجعله وكأنه عن ذات المؤدى».

تحدث علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، عن واقعة حفل مطرب الراب الفلسطينى «شب جديد» ومروان بابلو، التى أثارت حالة من الجدل بعد تغييره بعض كلمات ابتهال «مولاى إنى ببابك» للنقشبندى، وقال، خلال تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «بابلو تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأخطأ فى الشعب المصرى والعربى والإسلامى، وهدر كل قيمة روحانية وأخلاقية لرواسخ ثابتة لدى الشعب المصرى والإسلامى، حيث أفرغ ابتهال النقشبندى من مضمونه، وهذا غير مقبول أخلاقياً، واجتماعياً، ودينياً». يذكر أن مغنى الراب الفلسطينى، شب جديد، أثار جدلا كبيرا بعد مشاركته فى حفل مروان بابلو، الذى أقيم يوم الجمعة 1 أكتوبر، وصعوده على المسرح وغنائه ابتهال «مولاى» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان.. إنى ببابك قد بسطت يدى».