بلقيس تغني «كمل عبورك» مع تامر حسني وحجاج وريهام وأبو

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شاركت الفنانة اليمنية بلقيس، ضمن أوبريت «كمل عبورك» ضمن احتفالات مصر بالذكرى الـ48 لانتصار حرب اكتوبر، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة، وشاركها الغناء في الأوبريت تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبدالحكيم وأبو.

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال وقالت كلماته «كمل عبورك هو ده وقتك ودورك، ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك، أمشي في طريقك ربنا دايمًا يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصرأكيد معاك، وصلت رسالتك وحي على العلم، شوفنا في طاقتنا انه مش عايز كسل، والكل لازم يبقي ليه دور في البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل، أصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم، وعدك صريح على راي فلاح فصيح، للمرأة دور في مجتمعنا، ده كلام قولته في يوم، بتأدي دورها زي أي فرد في البلد، أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم، الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم، قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسي.. ده منسي درس بيدرسوا في المدرسة، ده الإختيار يايعيشك ياموتك».