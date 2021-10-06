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«واحد من الناس» يعرض حلقة وثائيقة في الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة

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«واحد من الناس» يعرض حلقة وثائيقة في الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة «واحد من الناس» يعرض حلقة وثائيقة في الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة

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يقدم الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، بمناسبة الذكري ال ٤٨ لحرب اكتوبر المجيدة حلقة وثائقية عن بطولات الجيش المصري، وشهادات المشير محمد عبدالغني الجمسي، اللواء عبدالمنعم سعيد واللواء صلاح المناوي واللواء محيي نوح، واللواء محيي الدين العشماوي واللواء صادق عبدالواحد، يرون للدكتور عمرو الليثي اجمل الذكريات واعظم المشاهد واروع صور التضحية والبطولة التي عاشها الجيش المصري في حرب اكتوبر.

يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة

المصرى اليوم

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