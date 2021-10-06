★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية ولاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق عن الأزمة الدائرة في كأس العالم لكرة اليد منذ أمس الثلاثاء بشأن رئيس نادي الزمالك.

وخلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد أمس الثلاثاء لم يتواجد رئيس نادي الزمالك حسين لبيب فيما تواجد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيسه السابق حسن حمدي بدعوة من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: تعقيبًا علي بطولة العالم للأندية لكرة اليد المشارك فيها نادي الزمالك مشرف مصر عن استحقاق.. لا أحد يلوم كابتن حسن حمدي ولا كابتن محمود الخطيب لإنها دعوة لبطولة مهمة واكيد لا أحد يرفضها.

اقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

وتابع إبراهيم سعيد: كل اللوم علي المنظومة بالكامل وأكيد حسن مصطفي شايف مصلحته الشخصية وهكذا تدار سواء كرة القدم واليد.

وأضاف إبراهيم سعيد: ماحدث عدم احترام واستخفاف بمجلس إدارة نادي الزمالك.

ويستهل الزمالك مشواره في مونديال الأندية اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.