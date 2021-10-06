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«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا

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«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا «خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن ظروف مرضها الأخيرة وإصابتها بفيروس كورونا، كانت قاسية جدًا، ورغم ذلك استفادت منها باكتساب ثقة أصدقاء جدد، وفي نفس الوقت أعادت ترتيب أوراقها في الأشخاص المقربين منها.

وأضافت في عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «الحمد لله على نعمة التنفس، والكلام، والتواصل مع أهلها وأصدقائها، ونصحني الفريق الطبي لي عدم الحديث لوقت طويل حتى لا أتسبب في ارهاق الرئة».

وتابعت: «أتعجب من بعض تصرفات البعض بالتجاوز في حقي وسبي لفظيًا وقت مرضي عبر حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلت هل هذا مرض نفسي؟، أم عدم تربية من الأخرين؟».

وأوضحت: «حصلت على كمية كورتيزون ضخمة جدًا، وهذا الوباء خرجت منه كما ولدتني أمي، شكل متغير، قلبي متغير، مش عاوزة أغلط علشان ربنا ميزعلش مني، أحاول التكفير عن ذنوبي».

المصرى اليوم

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