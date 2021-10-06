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سوبر جلوب .. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي قبل مواجهة برشلونة

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سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة سوبر جلوب .. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي قبل مواجهة برشلونة

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عقد أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة للأندية “سوبر جلوب” والمقامة حاليا في المملكة العربية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق إن أحمد الأحمر حرص على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين والشد من أزرهم لتقديم أفضل أداء أمام برشلونة الإسباني لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ويلتقي يد الزمالك مع برشلونة مساء اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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