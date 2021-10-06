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أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد أن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية.

وقال حمادة عبد الباري إن اللاعبين يمتلكون الإصرار والعزيمة لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور القادم من البطولة والمنافسة على المراكز الخمسة الأولى.

وأشار حمادة عبد الباري إلى أن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى لديهم الخبرات والقدرات الفنية والبدنية لتحقيق الفوز على بطل أوروبا.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.