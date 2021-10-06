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سوبر جلوب .. مدرب : الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة

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سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة سوبر جلوب .. مدرب : الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة

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أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد أن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني في للأندية.

وقال حمادة عبد الباري إن اللاعبين يمتلكون الإصرار والعزيمة لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور القادم من البطولة والمنافسة على المراكز الخمسة الأولى.

وأشار حمادة عبد الباري إلى أن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى لديهم الخبرات والقدرات الفنية والبدنية لتحقيق الفوز على بطل أوروبا.

ويلتقي مع برشلونة اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.

المصرى اليوم

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