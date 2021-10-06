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انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة»

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انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة» انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة»

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أجرت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ انتخابات هيئات المكاتب اليوم الأربعاء، واسفرت نتائج انتخابات لجنة العلاقات الخارجية عن فوز المرشحين بالتزكية، وظل تشكيل اللجنة السابق كما هو، حيث فاز الدكتور عبدالحي عبيد برئاسة اللجنة ،و النائبان عفت السادات وسماء سليمان بمنصب الوكيلين، والنائبة عايده نصيف امينا للسر.

فيما اسفرت انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي عن فوز المرشحين بالتزكية، وفاز.

اللواء أسامة كامل منتصر برئاسة اللجنة، واللواءان النائب طارق نصير ومحمد جاد بمنصب الوكيلين، واللواء خالد فوزى بامانة السر.

كما اسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري والموارد المائية عن فوز النائب عبدالسلام الجبلى برئاسة اللجنة، والنائبان محمد السباعى وجمال أبوالفتوح بمنصب الوكيلين، وعز الدين جودة امينا للسر.

و كان المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، ترأس الجلسة العامة الأولى للمجلس اليوم، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون، ودعا «أبوشقة» الأعضاء لاجراء الانتخابات على ان تعود الجلسة للانعقاد في الواحدة ظهرا لإعلان النتيجة.

المصرى اليوم

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