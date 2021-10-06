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رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن.

مشيراً إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا وأن «روح أكتوبر» ستبقى دافعاً للعمل والإنجاز.

كما وجّه رئيس أكاديمية البحث العلمي التحية أيضًا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

عاشت دوماً آمنة مستقرة شعباً وجيشاً وقيادة عسكرية «يداً تبني ويداً تحمي».

المصرى اليوم

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