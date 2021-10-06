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علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة

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علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة

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قال على هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي ، إن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة المقرر لها مساء اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة للأندية «سوبر جلوب» والمقامة حاليا في المملكة العربية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وقال على هشام إن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية قبل مواجهة برشلونة، مشيرا إلى أن الفريق بدأ الاستعدادا للقاء بعد انتهاء أخر مباراة في بطولة الدوي المحلي والتي كانت أمام أكتوبر.

وأوضح أن على زين لاعب برشلونة يمتلك امكانيات وقدرات كبيرة وهو فخر لمصر، ولكن أيضا يضم الفريق الإسباني العديد من النجوم، لذلك لا نصب تركيزنا على لاعب واحد فقط بل على الفريق ككل.

المصرى اليوم

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