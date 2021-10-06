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يهنئ الرئيس عبدالفتاح بذكرى انتصارات أكتوبر

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الزمالك يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر يهنئ الرئيس عبدالفتاح بذكرى انتصارات أكتوبر

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قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت اللجنة أنها تتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى «48» لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، التي سطرت بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

حفظ الله ، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر

المصرى اليوم

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