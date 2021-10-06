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«فشلت في فك اللعنة».. رجل يطالب عرّافة بتعويض 25 ألف دولار

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«فشلت في فك اللعنة».. رجل يطالب عرّافة بتعويض 25 ألف دولار «فشلت في فك اللعنة».. رجل يطالب عرّافة بتعويض 25 ألف دولار

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رفع رجل أمريكي يدعى ماورو ريستريبو، دعوى احتيال أمام محكمة تورانس العليا، على عرّافة مطالبًا إياها بتعويض قدره 25 ألف دولار، بعد أن فشلت في الوفاء بوعدها لها، بفك لعنة الزواج التي تلاحقه.

وفقًا لما وردت بالدعوى، فشلت العرّافة التي تُدعى صوفيا آدامز، وتدعي أنها وسيط روحاني، في وعدها بإنقاذ زواج المدعي من خلال فك التعويذة التي تلاحقه إذا دفع 5100 دولار، بحسب «BBC».

ويُزعم ماورو ريستريبو أن السيدة «آدامز» أبلغته أنه وعائلته سيكونون غير سعداء ومعرضين للخطر إذا لم يتم رفع اللعنة، كما يزعم بالعديد من الادعاءات الأخرى التي أدلى بها، من بينها التآمر المدني والإهمال والتسبب المتعمد للاضطراب العاطفي.

وأشار المدعي إلى أنه تعرف بـ «الوسيطة الروحانية» بعد البحث عن الوسطاء على محرك البحث جوجل.

ويصفها موقع الخاص بها على الإنترنت بأنها خبيرة في التنمية البشرية ومتخصصة في المشاكل العاطفية، ما جعل المدعي أكثر ثقة بأنه كان يتحدث مع شخص محترف يمكنه مساعدته.

على الرغم من دفع المدعي دفعة أولية من أجر عرّافة قدرها 1000 دولار، إلا أنها لم تساعده بأي شكل من الأشكال، بل أنه كان يعاني من ليالي من الأرق والقلق والألم.

المصرى اليوم

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