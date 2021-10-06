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جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات

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جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات
أكدت إدارة جامعة طيبة أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي، فإن الجامعة تؤكد رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية التي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها.

وأضافت الجامعة في بيان، أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

كما تهيب الجامعة كافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة ذات العلاقة.


الوطن السعودية

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