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رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

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رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس التي جرت اليوم الأربعاء.

وقال «عبدالرزاق» خلال الجلسة العامة: «خالص التهنئة لمن فازوا في انتخابات هيئات مكاتب اللجان وانا على ثقة ويقين ان التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان التعامل بين اللجان من اجل الوصول إلى اداء افضل للمجلس طبقا لدوره المتنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية».

و اضاف :«أعتقد انه يجيش في صدورنا الكثير من الرغبة في ابداءمكنون النفس بالاحترام والتقدير لجيش العظيم بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر المجيدة». وتابع: «ندرك جميعنا ان كل واحد منا يرغب في الحديث ولدينا الكثير والكثير لنعبر عنه لان هذه الفترة زكت فينا معانى كثيرة خاصة فيما نراه من جهد لجيشنا العظيم في الداخل». وقرر «عبدالرازق» منح 10 من الأعضاء الكلمة حول ذكرى انتصار أكتوبر.

وشهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ تغييرا محدودا في تشكيل هيئات مكاتب اللجان، في الوقت الذي احتفظت اغلب اللجان البالغ عددها 14 لجنة بتشكيلها السابق.

المصرى اليوم

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