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«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

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«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا «الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

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أكدت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث وزارة الصحة والسكان، إن في طريقها لتطعيم الأطفال اليافعين بين 15 وحتى 18 عامًا خلال الشهر المقبل.

وأضافت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، خلال مداخلة هاتفية أجرتها مساء أمس الثلاثاء، مع الإعلامية لاميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، أنه سيتم تطعيم طلبة المرحلة الثانوية بالمدارس المصرية خلال شهر، وأن ذلك مرهونًا بانتظار الإفراج عن شحنة لقاحات «فايزر» التي تخضع للاختبار من قبل هيئة الدواء المصرية بعد تسلمها من أمريكا، لافتة إلى أنه سيتم تطعيم الطلاب بالتدريج بداية من 18 عاما ثم 17 عاما، وصولا لـ15 عاما.

وتابعت: «مصر منحت 18 مليون مصري الجرعة الأولى من اللقاحات إلى أننا لدينا نسبة من كبار السن» مؤكدة إن من سيقوم بالتسجيل ستصله رسالة الحصول على اللقاح خلال 24 ساعة«لافتة إلى أنه ومع مرور مصر بالموجة الرابعة :» ثبت أن هناك لقاحين آمنين لتطعيم الأطفال وهما «سينوفاك» و«فايزر».

وتابعت: «لابد ألا يطمئن المواطنون بشكل أكثر من اللازم حتى بعد الحصول على اللقاح، لأن قادر بشكل كبير على التحور، ونناشد ما تبقى من العاملين في قطاع التعليم بالحصول على اللقاح، ولدينا الآن 1100 مركز للقاح».

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث أن: «هناك 3 مستويات لحالات الإصابة، الأولى المشتبه فيها، والحالة المحتملة، والحالة المؤكدة، وبالنسبة للطلاب، الحالة التي يظهر عليها أعراض سيمكث في المنزل ويتم متابعته، وفي كل الحالات يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بارتداء الكمامة».

المصرى اليوم

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