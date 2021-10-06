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«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

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«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة «مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام التي جرت بمجلس الشيوخ، اليوم، عن فوز النائب محمود مسلم، بمقعد رئيس اللجنة للمرة الثانية، فيما فاز النائب محمد سعيد طه والنائبة سها سعيد بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود القط بمقعد أمين السر.

قال «مسلم» بعد فوزه برئاسة اللجنة، أن اللجنة أعدت خطة للدخول في جميع الملفات الشائكة الخاصة بملفات الاعلام والثقافة والسياحة، وستقوم اللجنة باستدعاء الوزراء والمسؤولين عن هذه الملفات لمناقشتهم في خططهم المستقبلية.

تابع: «في قطاع الثقافة سيتم مناقشة مشكلات قصور الثقافة وقضية عودة الريادة للفن المصري وتطوير الكتب والمكتبات، وكافة الفنون المختلفة.. وفي الاعلام سيتم مراجعة كافة الأمور الإعلامية مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة ومناقشة مستقبل الاعلام المصري وتأثيره في المنطقة.»

وفيما يخص ملف السياحة والاثار، قال «مسلم» إنه سيتم مناقشة الوزير والمسؤولين عن هذا الملف عن سبل عودة السياحة إلى سابق عهدها، والمعوقات التي يشهدها قطاع السياحة والأثار وذلك لمعالجة جميع المشكلات وجعل من أكثر الدول الجاذبة للسياحة خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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