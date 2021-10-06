مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا

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فاجأت لجنة المتابعة والتفتيش بمديرية اوقاف المنيا، برئاسة الشيخ محمود توفيق مديرية المتابعة، وعضوية كلا من الشيخ حسين عباس مفتش أول المتابعة، والشيخ بدران فتحى مفتش أول المتابعة، عدد من الإدارات بالمرور لبيان مدى الالتزام بالتعليمات وتنفيذ التوجيهات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة والمديرية لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعليمات بالإدارات الفرعية تنفيذاً لتعليمات الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيله الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وفضيلة الشيخ حسانين عبدالحكم وكيل المديرية، وفضيلة الدكتور عمر خليفه مدير الدعوة.

وقامت اللجنة بمتابعة إنجاز الأعمال ومدى ضبط السجلات الخاصة بالإدارات بكافة مسمياتها ومراجعة بعض الملفات للعاملين بالإدارة للصالح العام وصالح العمل، ووجهت اللجنة إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بمستوى كل إدارة وإنجاز كافة الإجراءات حفاظاً على السادة الموظفين والعاملين بالإدارات والمساجد.