أخبار عاجلة

ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية -
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز -
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030 -
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022 -
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة -
الشتا بيدق البيبان الأرصاد هتقولك الجو عامل إيه بكرة وهل فيه أمطار ولا لأ؟ -
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى» تتابع أداء المنصات الرقمية للصندوق -
السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور) -
أبو الغيط: احترام نتائج الانتخابات مهم لاستقرار العراق -
نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا

Print
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت لجنة المتابعة والتفتيش بمديرية اوقاف المنيا، برئاسة الشيخ محمود توفيق مديرية المتابعة، وعضوية كلا من الشيخ حسين عباس مفتش أول المتابعة، والشيخ بدران فتحى مفتش أول المتابعة، عدد من الإدارات بالمرور لبيان مدى الالتزام بالتعليمات وتنفيذ التوجيهات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة والمديرية لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعليمات بالإدارات الفرعية تنفيذاً لتعليمات الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيله الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وفضيلة الشيخ حسانين عبدالحكم وكيل المديرية، وفضيلة الدكتور عمر خليفه مدير الدعوة.

وقامت اللجنة بمتابعة إنجاز الأعمال ومدى ضبط السجلات الخاصة بالإدارات بكافة مسمياتها ومراجعة بعض الملفات للعاملين بالإدارة للصالح العام وصالح العمل، ووجهت اللجنة إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بمستوى كل إدارة وإنجاز كافة الإجراءات حفاظاً على السادة الموظفين والعاملين بالإدارات والمساجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى» تتابع أداء المنصات الرقمية للصندوق

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى» تتابع أداء المنصات الرقمية للصندوق

السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور)

السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور)

بعد تمزيقه جسد زميله ب"كتر" امام مدرسة فى السلام ..تعرف على قرارات النيابة

بعد تمزيقه جسد زميله ب"كتر" امام مدرسة فى السلام ..تعرف على قرارات النيابة

«لعدم ارتداء كمامة».. الداخلية تضبط 10141 مواطنا خالفوا تعليمات كورونا

«لعدم ارتداء كمامة».. الداخلية تضبط 10141 مواطنا خالفوا تعليمات كورونا