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انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان

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انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان

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شهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ تغييرا محدودا في تشكيل هيئات مكاتب اللجان، في الوقت الذي احتفظت اغلب اللجان البالغ عددها 14 لجنة بتشكيلها السابق. وشهدت 4 لجان فقط تغييرا في رئاستها وهي لجنة الدفاع حيث تولي اللواء أسامة كامل منتصر رئاسة لجنة الدفاع بدلا من الفريق أسامة الجندي، وتولي النائب أحمد أبوهشيمة رئاسة لجنة الشباب والرياضة بدلا من الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي .والنائب محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بدلا من حنان أبوالعزم.

كما شهدت لجنة الإسكان تغييرا في رئاسة اللجنة بتولى النائب خالد سعيد رئاستها. فيما شهدت لجنة الزراعة تغييرا في منصب الوكيل حيث تولى جمال أبوالفتوح بدلا من عمرو أبوالسعود.

وكان المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، ترأس الجلسة العامة الأولى للمجلس اليوم، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون، ودعا «أبوشقة» الأعضاء لاجراء الانتخابات على ان تعود الجلسة للانعقاد في الواحدة ظهرا لإعلان النتيجة.

المصرى اليوم

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