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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقرأ مقالات مصر منذ أن كان عمره 9 سنوات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف: «أنا من الجيل اللي شاف 67 كويس، العبرة هنا مش بالسن، لكن بحجم الاهتمام والوعي، كانت فترة من أقسى الفترات اللي مرت على مصر، أنا لا أنسى أبدا من حدث، وتداعيات الوقت ده، كان فيه جزر وتحديات من اليأس، مكنش فيه ثقة ولا أمل».

وأوضح السيسي: «احب أقول مفيش مقال اتكتب في جرائد مصر من وأنا عندي 9 سنين إلى لما كنت أقرأه، ولكل الكتاب، مكنش فيه ثقة إن إحنا ممكن نعبر، ونحقق اللي حققناه، هنا التحية للقائد اللي خد القرار ده وتحمل مسئولية وللشعب والجيش اللي قدم بكل عزم وتضحية وكل التحية للشهداء وكل التحية للمصابين في هذه الفترة، مش هنسى شهدائنا ومصابينا ولكل مصر خلال الفترات اللي فاتت، عشان نبقى موجودين دلوقتي بفضل الله في نعمة، ولسه، بعزيمة الرجال هنحقق بقدرة أعز من كده.».