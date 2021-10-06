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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1569 ه ر ج ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي ، شمال نزلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة .

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص وهم ، حسن عبد الحميد حسن، 34 سنه، مقيم بمحافظة البحيرة، أحمد عبد الله، 14 سنة، عبد الله سعيد عبد الله، 16 سنة، محمد كمال محمد حسين، 15 سنة، حمادة أحمد سالم ، 36 سنه، مقيمون دشنا بمحافظة قنا، عبد الشافي محمد حامد، 56 سنة، مقيم دار السلام بسوهاج، ممدوح السيد صديق، 45 سنة، إبراهيم حسن علي، 35 سنة، حسين أحمد جعيدي، 27 سنة، مقيمون باخميم سوهاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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