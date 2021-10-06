أخبار عاجلة

ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية -
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز -
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030 -
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022 -
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة -
الشتا بيدق البيبان الأرصاد هتقولك الجو عامل إيه بكرة وهل فيه أمطار ولا لأ؟ -
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى» تتابع أداء المنصات الرقمية للصندوق -
السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور) -
أبو الغيط: احترام نتائج الانتخابات مهم لاستقرار العراق -
نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

عدوى شال الجرينوف 120كيلو فوق ظهره وعبر خط بارليف فى معركة انتصار أكتوبر

Print
مواضيع متعلقة
الشتا بيدق البيبان الأرصاد هتقولك الجو عامل إيه بكرة وهل فيه أمطار ولا لأ؟

الشتا بيدق البيبان الأرصاد هتقولك الجو عامل إيه بكرة وهل فيه أمطار ولا لأ؟

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

الجو هيمطر بكرة فين .. والأمطار هتكون إزاي ؟.. تطورات جديدة في حالة الطقس

الجو هيمطر بكرة فين .. والأمطار هتكون إزاي ؟.. تطورات جديدة في حالة الطقس

شاهد طريقة صناعة حلاوة المولد من نار الفرن للمستهلك وأشكال وأصناف بياكلها الفقير والبيه

شاهد طريقة صناعة حلاوة المولد من نار الفرن للمستهلك وأشكال وأصناف بياكلها الفقير والبيه