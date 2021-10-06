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«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

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«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي «اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراحا في الكونجرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي حال تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في ، مضيفة بأنهم «يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم».

وجاء رد فعل الخارجية الروسية على طلب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على طرد دبلوماسيين روس ما لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.

في حين نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها «الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا».

وأكدت الوزارة أن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن، وأن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

بينما نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر بالخارجية الروسية قوله: «لا حاجة للتذكير بأنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن».

وأضاف :«ربما أخذ أعضاء الكونجرس الذين ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في الحسبان».

وتابع المصدر: «المهم هو شيء آخر، فمن يقترحون مثل هذه الخطوات يسعون على ما يبدو إلى إغلاق المؤسسات الأمريكية في روسيا، وعليهم أن يدركوا أن المسؤولية عن ذلك ستكون على عاتقهم».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو في أغسطس الماضي من تعيين موظفين روس أو من دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم، إلا للحراسة، مما أجبر البعثة على تسريح 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها، بحسب وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها اليوم .

ومن المتوقع أن يؤدي الاقتراح الجديد غلى تصعيد التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.

المصرى اليوم

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