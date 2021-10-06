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أهانها فذبحته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

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أهانها فذبحته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء أهانها فذبحته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

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بعد ساعات من ارتكاب جريمة قتل في الزاوية الحمراء نجحت اجهزة الامن بالقاهرة في ضبط المتهم بذبح زوج شقيقته.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عقب ضبطه امام جهات التحقيق مؤكدا انه نفذ جريمة القتل بسبب تكرار اهانته القتيل على شقيقته بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما في منطقة الزاوية الحمراء، وانه احدث به جرح ذبحى بالرقبة بالرقبة وعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه داخل المستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه إخطار من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات .

أكد المتهم انه لم يكن يقصد ذبح لكن مشادة كلامية بين القتيل وزوجته «شقيقة المتهم»بسبب خلافات زوجية متكررة ،تعدا خلالها القتيل على زوجته «شقيقة المتهم»بالضرب ،مما اثار حفيظة المتهم الذة شاهد إهانة شقيقته امام عينيه على يد زوجها فاخرج سلاح ابيض وتعدا عليه بالضرب محدثا اصابته التي اودت بحياته.

المصرى اليوم

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