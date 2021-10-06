5 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة مع بداية فصل الخريف

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مع بداية فصل الخريف هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحة ونضارة البشرة، والحفاظ على شبابها وبريقها، وتقدم خبيرة التجميل مروة أغادير مجموعة من النصائح المنزلية التي تبعد شبح الجفاف والشحوب من البشرة.

1- تناول نظام غذائي صحي متوزان بعيدًا عن الدهون

هناك صناعة بمليارات الدولارات مخصصة للمنتجات التي تحافظ على بشرتك وتجعلها في أفضل حالاتها، ومن المعروف أن النظام الغذائي المتوازن يعمل على تحسين صحة البشرة من الداخل إلى الخارج، لذلك عنوان البشرة الصافية اتباع نظام غذائي صحي.

2- ابتعدى عن التوتر والعصبية

كلما تم تقليل مستويات التوتر لديك أصبح بإمكانك الحصول على بشرة أكثر صفاء، ولذلك عليك اتباع تقنيات تقليل التوتر مثل اليوغا أو التأمل.

3- استخدمي المنظف المناسب لنوع بشرتك

يعتبر المنظف من أهم أدوات الحفاظ على نضارة بشرتك، واحرصى على عدم استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة دفعة واحدة، لأنه يعتبر أمر قاسٍ على الجلد، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وانسداد المسام.

4- الحرص على الترطيب

يعتبر أفضل وقت للترطيب بعد الخروج من الحمام مباشرة وقبل الذهاب إلى الفراش، مع تجنب المستحضرات ذات العطور الثقيلة، وتأكدي من العثور على مرطب لطيف بما يكفي للاستخدام اليومي بدون تهيج.

5- تجنب التعرض المباشر للحرارة

وهنا، لا نكتفي بالحذر من الشمس فالاقتراب الشديد من المدافئ والمياه الساخنة، يمكن أن يضر بشرتك، لأنه يسبب الالتهاب وانهيار الكولاجين، لذلك تجنبي ذلك تمامًا.